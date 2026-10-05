{"_id":"6ac37a6561eb41ef330ee7a0","slug":"video-abdakaranagara-ma-mabil-ltakara-bhaga-raha-bthamasha-ka-bika-ka-takakara-sa-vayapara-ka-mata-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों की बाइक की टक्कर से व्यापारी की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में आलापुर क्षेत्र के गडडगवा चौराहे के पास सोमवार दोपहर मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों की भिड़ंत संतकबीरनगर के मूंगफली व्यवसायी महेंद्र की बाइक से हो गई। बदमाशों की रफ्तार अधिक होने के चलते व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक बदमाश भी घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर चार बदमाशों को दबोच लिया। इनमें एक के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। इस बीच एक बदमाश भाग निकलने में कामयाब हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। आलापुर के बरमसापुर के सलिल मौर्य बाइक से गडडगवा चौराहे के पास किसी काम से गए थे। इसी बीच दो बाइकों पर आए पांच बदमाशों ने इन पर असलहा तान दिया और मोबाइल लूटकर बिड़हर घाट की ओर भागने लगे। कुछ ही दूरी पर लुटेरों की बाइक सामने से आ रहे महेंद्र निवासी शनिचरा बाजार धनघटा रामनगर की बाइक से टकरा गई। हादसे के बाद तीनों बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई जिससे महेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आ गईं। वहीं बदमाश विजय कुमार (18) निवासी हरिवंशपुर थाना पौली, संतकबीरनगर भी घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया जहां डॉक्टर ने महेंद्र को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद अन्य चार बदमाश भागने लगे। इस पर ग्रामीणों और पुलिस ने पीछा कर तीन अन्य को दबोच लिया जबकि एक अन्य भाग निकलने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों में से एक के पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। सूचना पर सीओ जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी शशांक शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां से तीन बदमाशों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की गई जबकि घायल का उपचार कराया जा रहा है।

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