सशक्त हो रहीं महिलाओं के लिए परिवारों को रहना होगा तैयार- अनुप्रिया पटेल

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नारी शक्ति सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिलाएं घर व बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुरुष भी घरेलू कामकाज में बराबर की भागीदारी निभाएं। साथ ही सशक्त हो रहीं महिलाओं के लिए परिवारों को तैयार रहना होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं बल्कि परिवार और समाज की सोच में बदलाव भी जरूरी है। बेटों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करने और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने की सीख देनी होगी।

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