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कुंडा क्षेत्र के गयासपुर निवासी अखिल कुमार 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर चलाए जा रहे आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल अखिल कुमार की शादी क्षेत्र के नरई निवासी अर्चना के साथ हुई। बीते 20 नवंबर की रात हीरागंज स्थित एक गेस्ट हाउस में बरात पहुंची तो शादी समारोह में 68500 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी गूंज उठा।

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