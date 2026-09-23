{"_id":"6ab37ce0dfbb65595109928f","slug":"video-teacher-recruitment-candidates-staged-a-protest-by-laying-siege-to-the-directorate-of-education-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिक्षा निदेशालय का घेराव करके शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टीजीटी पीजीटी ने सिविल लाइंस से लेकर शिक्षा निदेशालय तक किया प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का सिविल लाइंस में धरनास्थल पर चल रहा प्रदर्शन सोमवार को जारी रहा रविवार रात को पुलिस सभी को धरनास्थल से हटा दिया था सोमवार को सुबह से ही फिर प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे जुलूस की शक्ल में शिक्षा निदेशालय पहुंचकर नारेबाजी की अनशनकारियों का आमरण अनशन भी जारी रहा निदेशायल का घेराव कर नारेबाजी की गई, इस दौरान काफी फोर्स तैनान रही

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