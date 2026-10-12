मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फूटा छात्रों का गुस्सा, पुलिस ने जबरन गाड़ी में लादा।

{"_id":"6acc43907814378c87020b36","slug":"video-grand-kalash-yatra-held-prior-to-the-installation-of-goddess-bhagwati-flowers-showered-upon-the-procession-women-marched-carrying-251-sacred-pots-devotees-danced-with-joy-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मां भगवती की स्थापना से पूर्व निकाली भव्य कलश यात्रा, हुई पुष्प वर्षा 251 कलश लेकर निकलीं महिलाएं, झूमे श्रद्धालु।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}