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प्रयागराज : कतवारूपुर में एक साल बाद फिर दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर; ग्रामीणों में दहशत

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 11:00 AM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 11:00 AM IST







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प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के कतवारूपुर गांव में मंगलवार रात करीब एक साल बाद फिर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेत से नाले की ओर जाते तेंदुए की तस्वीर अधिवक्ता के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। ... और पढ़ें

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