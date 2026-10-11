नवरात्र - शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना, अलोप शंकरी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

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शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि का रविवार को विधि-विधान और भक्तिभाव के साथ शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना के लिए संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। अलोपीबाग स्थित सिद्धपीठ मां अलोप शंकरी मंदिर में भोर से ही दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की कतारें लग गईं। किसी ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की तो किसी ने मां के चरणों में अपनी मनोकामनाएं अर्पित कीं। देवी के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा और पूरा वातावरण शक्तिभक्ति, श्रद्धा तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा।

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