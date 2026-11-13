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मंत्री संदीप सिंह की सगाई का अतरौली में ऐसे दिया जा रहा न्योता

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 13 Nov 2026 04:12 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 04:12 PM IST







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यूपी के राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह के सगाई समारोह को लेकर अतरौली में तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यकर्ता घर-घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं और नाम, मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर सहित रिसीव ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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