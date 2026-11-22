{"_id":"6b028e49bfb6fcc5230e4d6e","slug":"video-kalyanae-saha-ka-gava-maugdhhal-ma-matara-sathapa-ka-shatha-sa-pahal-magal-gata-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कल्याण सिंह के गांव मढ़ौली में मंत्री संदीप की शादी से पहले मंगल गीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की शादी की तैयारियों के क्रम में पैतृक गांव मढ़ौली में शनिवार शाम से मंगल गीतों की शुरुआत हो गई। दिन में अलीगढ़ में हल्दी और मेहंदी की रस्म होने के बाद शनिवार शाम छह बजे से रात नौ बजे तक गांव मढ़ौली में शादी के पारंपरिक गीत गाकर पांच दिवसीय गीतों के शुरूआत हो गई।

... और पढ़ें