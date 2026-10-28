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एएमयू विमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में कैबिनेट पद की प्रत्याशी सारिका शर्मा से बातचीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Wed, 28 Oct 2026 01:57 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 01:57 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विमेंस कॉलेज छात्र संघ के कैबिनेट पद की प्रत्याशी सारिका शर्मा ने चुनाव जीतने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन से सवाल करेंगी, छात्राओं के मुद्दे को उठाएंगी। रिपोर्टर इकराव वारिस की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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