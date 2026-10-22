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एएमयू में स्टूडेंट्स यूनियन के बहाली कराने वाले यासिर फहद चाहते हैं- लीडरशिप यूनिवर्सिटी नहीं, संसद तक

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 22 Oct 2026 04:34 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 04:34 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चुनाव छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर 19 दिन तक हड़ताल पर बैठने वाले यासिर फहद से रिपोर्टर इकराम वारिस की खास बातचीत। यासीर ने कहा कि लीडरशिप सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं बल्कि संसद तक होनी चाहिए। ... और पढ़ें

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