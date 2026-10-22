अलीगढ़: एमएलसी चुनाव कल, 43911 मतदाता चुनेंगे स्नातक-शिक्षक प्रतिनिधि, 67 मतदेय स्थलों पर होगा मतदान

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को अलीगढ़ जिले में मतदान होगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 43,911 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 36,864 स्नातक और 7,047 शिक्षक मतदाता हैं। मतदान सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा। इसके लिए जिले में 67 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां बृहस्पतिवार को नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से रवाना होंगी।

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स्नातक निर्वाचन के लिए 37 मुख्य और 11 सहायक समेत कुल 48 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक निर्वाचन के लिए 19 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 296 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। विज्ञापन



जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस एवं प्रशासनिक कार्मिकों की ब्रीफिंग की। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को समय से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने, सतर्कता बरतने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा। स्नातक निर्वाचन के लिए 37 मुख्य और 11 सहायक समेत कुल 48 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक निर्वाचन के लिए 19 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 296 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है।जिलाधिकारी अविनाश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस एवं प्रशासनिक कार्मिकों की ब्रीफिंग की। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को समय से ड्यूटी स्थल पर पहुंचने, सतर्कता बरतने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा।

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