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एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर मौलाना आजाद लाइब्रेरी कराई बंद

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 01 Oct 2026 02:00 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 02:00 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन बृहस्पतिवार को और तेज हो गया। छात्रों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी को बंद करा दिया। इससे लाइब्रेरी में पढ़ाई और अध्ययन के लिए पहुंचे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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