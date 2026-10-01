Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:03 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:03 AM IST
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बैठक :
अचल ताल : रामलीला महोत्सव समिति की बैठक अचल ताल स्थित रामलीला भवन में दोपहर 2 बजे।
स्वच्छता अभियान :
रामघाट रोड : 104 रेपिड एक्शन फोर्स द्वारा स्कूल स्टाफ के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान श्रमदान सुबह 10 बजे।
खेल सम्मान :
स्टेडियम : वरिष्ठ खेल सेवा एवं प्रेरणा सम्मान का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 3 बजे।
पौधरोपण :
एएमयू : कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से एक पेड़ मां के नाम का आयोजन दोपहर 12 बजे।
भागवत कथा
नौरंगाबाद : मां बांगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।
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अचल ताल : रामलीला महोत्सव समिति की बैठक अचल ताल स्थित रामलीला भवन में दोपहर 2 बजे।
स्वच्छता अभियान :
रामघाट रोड : 104 रेपिड एक्शन फोर्स द्वारा स्कूल स्टाफ के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान श्रमदान सुबह 10 बजे।
खेल सम्मान :
स्टेडियम : वरिष्ठ खेल सेवा एवं प्रेरणा सम्मान का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर 3 बजे।
पौधरोपण :
एएमयू : कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से एक पेड़ मां के नाम का आयोजन दोपहर 12 बजे।
भागवत कथा
नौरंगाबाद : मां बांगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण भक्ति क्लब की ओर से भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे।