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अलीगढ़ के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विभिन्न खेल स्पर्धाओं के तहत विद्यालय के छात्र-छात्राएं उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और जीत हासिल करने का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में अलग-अलग खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा, अनुशासन और टीम भावना को परखा जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम कुंटेल और हिंदी विभाग के प्रभारी डॉ. चंद्रशेखर शर्मा की देखरेख में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

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