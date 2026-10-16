अलीगढ़ में सुबह से बारिश शुरू

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अलीगढ़ में 16 अक्तूबर को सुबह से ही आसमान में बादल छा गए। सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम में ठंडक बढ़ गई है। घरों में पंखे के नीचे भी ठंड लगने लगी है। तापमान में गिरावट आई है।

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