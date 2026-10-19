अलीगढ़ में रावण-कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले और नुमाइश मैदान तैयार

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अलीगढ़ में दशहरे के अवसर पर पुतला दहन और मेले के लिए नुमाइश मैदान पूरी तरह तैयार है। रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों को देखने के लिए बच्चों में खासा उत्साह है। कुछ लोग नोएडा में नौकरी से छुट्टी लेकर यह दशहरा मेला देखने अलीगढ़ पहुंचे हैं।

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