अलीगढ़ में पत्नी के सिर पर कैंची से हमला, पति फरार

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अलीगढ़ में देहली गेट थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर पर कैंची से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आरोपी पति शोभित गुप्ता घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है।

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