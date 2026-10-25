अलीगढ़ में महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन

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अलीगढ़ के डीएस कॉलेज सभागार में 24 अक्तूबर को अग्रलीला का मंचन देर रात तक हुआ। मुरादाबाद से पधारे देश-विदेश में विख्यात निर्देशक डॉ. पंकज दर्पण अग्रवाल के निर्देशन में लीला का मंचन किया गया। इस प्रस्तुति का उद्देश्य अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के जीवन-मूल्यों, आदर्शों एवं लोककल्याणकारी विचारों को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

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