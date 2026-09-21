{"_id":"6ab0b80bc9b69e34e402b6b6","slug":"video-algaugdhha-ma-mabil-tavara-para-chhathava-bra-caugdhha-raja-yaha-bl-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में मोबाइल टावर पर छठवीं बार चढ़ा राजू, यह बोला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौकरी की मांग को लेकर बर्खास्त रोडवेज संविदा चालक राजू सैनी रविवार को फिर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सुबह करीब 9:30 बजे वह अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहे के टावर पर चढ़ा। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस और दमकल कर्मियों ने करीब 14 घंटे तक समझाया। वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। रात करीब 11 बजे तक वह टावर से नीचे नहीं उतरा। उसने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। राजू सैनी इससे पहले आठ सितंबर को भी इसी टावर पर चढ़ा था। इसके अलावा लखनऊ के गोमतीनगर स्थित अवध डिपो में दो बार और बुद्ध विहार डिपो में भी वह टावर पर चढ़ चुका है। अतरौली से लखनऊ तक कई जगह इस तरह विरोध कर चुका राजू रविवार को छठवीं बार टावर पर चढ़ा।

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