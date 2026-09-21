अलीगढ़: सोते समय चार साल की बच्ची को ले गई मां, 72 घंटे में वृंदावन से बरामद, मासूम रवि का नहीं चला अभी पता

अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र में आगरा रोड स्थित झुग्गी से लापता हुई चार साल की बच्ची को पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सकुशल तलाश लिया। पुलिस ने बच्ची को वृंदावन से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि बच्ची को उसकी मां ही अपने साथ ले गई थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि आगरा रोड की झुग्गियों में लोहा पीटने वाले परिवार के साथ बच्ची अपनी बुआ के पास रहती थी। उसके पिता दिव्यांग हैं और वर्षों पहले परिवार से अलग हो गए थे। मां भी बच्ची को छोड़कर चली गई थी। बृहस्पतिवार तड़के परिवार के लोग सोकर उठे तो बच्ची बिस्तर से गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक महिला बच्ची को गोद में लेकर जाती दिखाई दी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिला की पहचान और तलाश शुरू की। जांच में बच्ची की मां के वृंदावन में होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।पूछताछ में मां ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि बच्ची की बुआ और परिवार वाले उसे उसके साथ नहीं जाने देंगे। इसी वजह से वह रात में बच्ची को सोते समय अपने साथ लेकर चली गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि बच्ची को सकुशल मां के सुपुर्द कर दिया गया है।इस बच्ची से पहले दो साल का बच्चा रवि भी गायब हो गया था। जो अभी तक नहीं मिला है। वेष्णो धाम के निकट दो नंबर गेट के पास बंजारे डेरा डाल कर रह रहे हैं। करन अपनी गर्भवती पत्नी कजरी और दो वर्षीय बेटा रवि व बेटी पांच वर्षीय मोनिका के साथ गुजर-बसर कर रहे हैं। करन ने बताया कि 15 सितंबर दोपहर 3.30 बजे पत्नी सो रही थी। बेटा रवि व बेटी मोनिका, दोनों खेल रहे थे। दोनों खेलते हुए एक बड़ी दुकान तक पहुंच गए।भाई-बहन में से अचानक रवि वहां से गायब हो गया। बहन वापस डेरे तक लौट आई। मां जब जागी तो रवि को न पाकर घबरा गई। मां-बाप ने अपने आस-पास के सभी डेरों में पता किया। एटा चुंगी और बौनेर तक तलाशा गया, पर नहीं मिला। दो घंटे ढूंढने के बाद 112 पर कॉल कर सूचना दी गई। उसके बाद थाने में शाम सात बजे गुमशुदगी दी गई। पुलिस रवि की तलाश में जुटी हुई है। बेटे रवि के गायब होने के बाद से मां बहुत परेशान है। वह गर्भवती है, सभी परिजन इससे चिंतित हैं। मां हाथ जोड़कर सभी से कहती है कि मेरे 'रवि' को ला दो, पता नहीं किस हाल में हैं वो... ।