Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:56 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:56 AM IST
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भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम भोले नाथ के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
महाआरती :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से महाआरती शाम 7 बजे।
भंडारा :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भंडारा दोपहर 2 बजे।
संकीर्तन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में हरिनाम संकीर्तन दोपहर 3 बजे।
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में बांके बिहारी संकीर्तन शाम 4 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
जयंती :
गांधी पार्क : क्षत्रिय भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से राजा बलवंत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम शाम 4.30 बजे
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टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम भोले नाथ के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
महाआरती :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से महाआरती शाम 7 बजे।
भंडारा :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भंडारा दोपहर 2 बजे।
संकीर्तन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में हरिनाम संकीर्तन दोपहर 3 बजे।
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में बांके बिहारी संकीर्तन शाम 4 बजे।
देवछठ मेला :
खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे
हनुमंत कथा :
डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।
जयंती :
गांधी पार्क : क्षत्रिय भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से राजा बलवंत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम शाम 4.30 बजे