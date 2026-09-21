Aligarh News: शहर में आज

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टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम भोले नाथ के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।

महाआरती :

वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से महाआरती शाम 7 बजे।



भंडारा :

सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भंडारा दोपहर 2 बजे।



संकीर्तन :

अचल ताल : गणेश मंदिर में हरिनाम संकीर्तन दोपहर 3 बजे।



अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में बांके बिहारी संकीर्तन शाम 4 बजे।



देवछठ मेला :



खेरेश्वर : महादेव मंदिर में खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे

हनुमंत कथा :

डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे।

जयंती :

गांधी पार्क : क्षत्रिय भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से राजा बलवंत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम शाम 4.30 बजे

भजन संध्या :