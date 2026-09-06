{"_id":"6a9d38c119e7c9c55707d0f0","slug":"video-algaugdhha-kamashanara-na-lya-tana-parayajanao-ka-jayaja-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ कमिश्नर ने लिया तीन परियोजनाओं का जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ कमिश्नर ओपी आर्य ने 6 सितंबर को शहर की तीन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के साथ सीएम ग्रिड रामघाट रोड, नौरंगीलाल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम और बाराद्वारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मल्टीलेवल कार पार्किंग की प्रगति का जायजा लिया।

... और पढ़ें