फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Commissioner visit to Atal Awasiya Vidyalaya Aligarh

अलीगढ़: कमिश्नर पहुंचे टमकौली के अटल आवासीय विद्यालय, चार सीसीटीवी कैमरे मिले खराब

Sun, 06 Sep 2026 11:22 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 06 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

अलीगढ़ कमिश्नर अटल आवासीय विद्यालय में पहुंचे। चार सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। उन्होंने हॉस्टल के खुले बरामदे में रेलिंग लगाने और आरओ मशीन के फिल्टर निर्धारित समय पर बदलने के लिए कहा।

विज्ञापन
Commissioner visit to Atal Awasiya Vidyalaya Aligarh
अटल आवासीय विद्यालय पहुंचे कमिश्नर - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ मंडलायुक्त ओम प्रकाश आर्य ने 5 सितंबर को टमकौली स्थित अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान उन्हें विद्यालय में चार सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विद्यालय परिसर तक सड़क बनाने और उसके किनारे जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन


मंडलायुक्त ने एसडीएम व एडीएम को विद्यालय का नियमित भ्रमण और निरीक्षण करने, जनरेटर की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आरओ मशीन के फिल्टर निर्धारित समय पर बदलने के लिए कहा। साथ ही संबंधित कंपनी से वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध कराने, भोजन में श्रीअन्न से बने पौष्टिक व्यंजन को शामिल करने को कहा। प्रधानाचार्य रोहित सारस्वत ने बताया कि विद्यालय में डिस्पेंसरी व चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरबीएसके की टीम नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करती है। सभी छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाया जा चुका है।
विज्ञापन

सीसीटीवी कैमरों को देखते हुए कमिश्नरविज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचकर उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी पढ़ाई एवं प्रयोगात्मक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। हॉस्टल के खुले बरामदे में रेलिंग लगाने के लिए कहा। मंडलायुक्त ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। इस दौरान एडीएम सौरभ भट्ट, जेडीसी मंशाराम यादव, एडीसीएम गभाना हरिश्चंद्र, डीएलसी नदीम अहमद, पीडी आरके कुरील आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed