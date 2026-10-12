अलीगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर में आ रहे दिल्ली-एनसीआर के निवेशक

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84 हेक्टेयर में खैर रोड पर विकसित हो रहे अलीगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंड नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रोजेक्ट में निवेश के लिए दिल्ली एनसीआर के निवेशक भी आ रहे हैं। चार श्रेणियां में यहां पर 1800 से अधिक भूखंड हैं। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट...

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