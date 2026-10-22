अलीगढ़ के रसलगंज में पैसों पर विवाद, तीन हिरासत में

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अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी अंतर्गत रसलगंज में 22 अक्तूबर को पैसों के लेनदेन पर विवाद हुआ। इसमें दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धन्नंजय ने बताया कि मौके पर शांति है।

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