{"_id":"6abf7b6eda1d15bfd60235dc","slug":"video-algaugdhha-ka-lka-idasatara-ma-pahal-uthayaga-lgana-val-thhanajata-vadara-sa-khasa-btacata-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ की लॉक इंडस्ट्री में पहला उद्योग लगाने वाले धनजीत वाड्रा से खास बातचीत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में देश का पहला लॉक म्यूजियम बनने जा रहा है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आखिर अलीगढ़ में ही ताला उद्योग क्यों विकसित हुआ? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सन 1930 में अलीगढ़ में ताला इंडस्ट्री का पहला उद्योग लगाने वाले वाड्रा परिवार के धनजीत वाड्रा। अमर उजाला के साथ खास बातचीत में उन्होंने 150 साल के ताला उद्योग पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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