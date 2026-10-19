{"_id":"6ad5fc06bdd93ef7480657f4","slug":"video-algaugdhha-ka-catana-aasharama-ma-sharathaya-navaratara-samapana-para-haaa-kanaya-pajana-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के चेतन आश्रम में शारदीय नवरात्र समापन पर हुआ कन्या पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के रावण टीला स्थित चेतन आश्रम में शारदीय नवरात्र के नौ दिन हवन और व्रत हुए। साध्वी पुनीता चेतन ने कन्या पूजन किया। कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया गया, उपहार दिए गए और चरण छूकर विदा किया गया। इस मौके पर प्रज्ञा चेतन, मुस्कान गुप्ता, शारदा देवी, ज्योति शर्मा, नीरज कुमार आदि मौजूद थे।

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