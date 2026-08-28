{"_id":"6a9187eeadaecdac690b855c","slug":"video-women-risking-their-lives-by-taking-shortcuts-on-highway-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हाईवे पर जान जोखिम में डालकर शॉर्टकट अपना रहीं महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर भाइयों के घर जाने के लिए महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई है। रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं घर पहुंच रही हैं। वहीं भगवान टॉकीज फ्लाईओवर के पास कुछ महिलाएं जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करने के लिए शॉर्टकट अपना रही हैं। फ्लाईओवर की टूटी बैरिकेडिंग से महिलाएं निकलकर सड़क पार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे के नीचे ऑटो खड़े रहते हैं, जिससे वहां पहुंचने के लिए लोग यह जोखिम उठा रहे हैं। यह स्थिति किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है।

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