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VIDEO: एसीपी कार्यालय के बाहर महिला ने डीजल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने समय रहते बचाया
आगरा। एसीपी हरिपर्वत कार्यालय के बाहर बृहस्पतिवार दोपहर को एक महिला ने डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। महिला शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगा रही थी। मगर उसकी पहले से ही प्राथमिकी थाना एत्माद्दौला में दर्ज हुई थी। इस बात की जानकारी महिला को नहीं थी। महिला को समय रहते पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। पकड़कर हिरासत में ले लिया। मामले में महिला के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है।
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