आगरा: चार दिन से जाम में जूझ रहे लोग, बारहखंभा पर दूसरे दिन भी धरना; सांसद ने DM को किया फोन

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बुधवार दोपहर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन समर्थकों के साथ धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर लोगों की परेशानी और आक्रोश से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने 23 अक्तूबर को विधान परिषद चुनाव के बाद 24 अक्तूबर से रुके कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव ममता टपलू और पूर्व पार्षद श्याम भोजवानी ने भी धरने का समर्थन किया।सपा प्रदेश सचिव ममता टपलू ने कहा कि त्योहारों और आगामी शादियों के सीजन में रास्ता बंद होने, वैकल्पिक मार्ग दुरुस्त न होने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की मरम्मत कराने की सलाह दी। ममता टपलू ने बिना पूर्व तैयारी के मार्ग बंद करने से आम जनता की परेशानी पर सवाल उठाए।इससे पहले विधायक जीएस धर्मेश क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन धरनास्थल पर नहीं आए। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। विधायक ने बताया कि डीएम के यहां बैठक में जा रहे हैं, वहीं पर समस्या उठाएंगे। शाम को रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमीर सिंह फौजदार, राजेश चौधरी, रजा अहमद, किसान-मजदूर नेता दिलीप सिंह चौधरी, पार्षद इंद्रपाल सिंह, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र गांधी, सोम चौधरी, राजेश यादव, कन्हैया राय, मनोज नोतनानी आदि मौजूद रहे।