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VIDEO: मन, वचन एवं कर्म में सरलता की सीख देता है उत्तम आर्जव धर्म

Dhirendra Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 03:00 PM IST







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बाह। दशलक्षण पर्व के तीसरे दिन शुक्रवार को बाह के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में उत्तम आर्जव धर्म का उत्सव मनाया गया। अभिषेक,पूजन एवं शांतिधारा के बाद हुए विधान में आचार्यों ने मन, वचन और कर्म में सरलता और निष्कपटता रखने की प्रेरणा दी। ... और पढ़ें

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