VIDEO: आगरा के यात्री देख सकेंगे पिंक और ब्लू सिटी के खूबसूरत नजारे, कर सकेंगे संगम स्नान

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अक्टूबर और नवंबर में आने वाले प्रमुख त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कमर कस ली है। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर और प्रयाग में संगम स्नान के लिए बेहतर और अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे। रेलवे ने आगरा कैंट पर ठहराव वाली दो जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, जिससे इन स्थानों पर यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

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