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VIDEO: आगरा-धौलपुर के बीच ट्रेन सफर होगा और सुरक्षित, 52 किमी ट्रैक पर कवच की सुरक्षा
आगरा कैंट से धौलपुर के बीच ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत हो गई है। 52.46 किलोमीटर रेलखंड पर मानक कवच प्रणाली की सफल कमीशनिंग बृहस्पतिवार को कर दी गई। इस हिस्से में 720 आरएफआईडी टैग लगाए गए हैं। कवच मानवीय चूक की स्थिति में ट्रेन की गति नियंत्रित करने में मदद करेगा और आमने-सामने, पीछे से टक्कर के साथ ट्रेन के अपने आप चल पड़ने और रुकी ट्रेन की सुरक्षा में सहायक होगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि आरएफआईडी टैग ट्रेन की स्थिति और परिचालन से जुड़ी जरूरी जानकारी कवच प्रणाली तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मानक कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो लोको पायलट को सुरक्षा सहायता देती है। परियोजना महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के मार्गदर्शन और प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर दीपक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पूरी हुई। इससे आगरा कैंट-धौलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का सुरक्षित और भरोसेमंद संचालन बढ़ेगा।
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