VIDEO: ताजमहल में हाथ जोड़कर और चप्पल उतारकर घुसे पर्यटक, वीडियो हुआ वायरल

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ताजमहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पर्यटक हाथ जोड़कर और चप्पल उतारकर ताजमहल में घुसते नजर आ रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि पर्यटकों का पता लगाकर नकद पुरस्कार के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजमहल को तेजो महालय मानकर आम श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह सनातनियों की बड़ी जीत है।

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