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VIDEO: दशलक्षण पर्व के चौथे दिन मनाया उत्तम शौच धर्म का उत्सव, दिया मन एवं आत्मा की पवित्रता का संदेश

पंकज जैन

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:00 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:00 PM IST







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बाह। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बाह में दशलक्षण पर्व के चौथे दिन शनिवार को उत्तम शौच धर्म का उत्सव मनाया गया।अभिषेक, पूजन एवं शांतिधारा के हुए विधान में आचार्य रोहित शास्त्री ने मन और आत्मा की पवित्रता तथा लोभ (लालच) के त्याग का संदेश दिया।वेदमंत्रों के बीच श्रद्धापूर्वक उत्सव आयोजित हुआ। ... और पढ़ें

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