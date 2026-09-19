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The festival of 'Uttam Sauch Dharma' (Supreme Purity) was celebrated on the fourth day of Dashlakshan Parv, conveying the message of purity of mind and soul.
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VIDEO: दशलक्षण पर्व के चौथे दिन मनाया उत्तम शौच धर्म का उत्सव, दिया मन एवं आत्मा की पवित्रता का संदेश
बाह। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बाह में दशलक्षण पर्व के चौथे दिन शनिवार को उत्तम शौच धर्म का उत्सव मनाया गया।अभिषेक, पूजन एवं शांतिधारा के हुए विधान में आचार्य रोहित शास्त्री ने मन और आत्मा की पवित्रता तथा लोभ (लालच) के त्याग का संदेश दिया।वेदमंत्रों के बीच श्रद्धापूर्वक उत्सव आयोजित हुआ।
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