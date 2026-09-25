{"_id":"6ab5e760033142cc340e87d5","slug":"agra-airport-flights-to-increase-bengaluru-service-all-seven-days-navi-mumbai-three-days-a-week-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खुशखबर: आगरा से बंगलूरू के लिए प्रतिदिन भर सकेंगे उड़ान, नवीं मुंबई पर भी नया अपड़ेट; शेड्यूल हो रहा जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से आगरा से बंगलूरू की फ्लाइट सातों दिन और नवीं मुंबई की फ्लाइट तीन दिन संचालित होगी। इससे कारोबारियों को बड़े व्यावसायिक केंद्रों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि पर्यटन, होटल, ट्रैवल और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में बंगलूरू की फ्लाइट मंगलवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर पांच दिन संचालित हो रही है। वहीं नवीं मुंबई की फ्लाइट भी मंगलवार और रविवार को चल रही है। अब अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से नवीं मुंबई की फ्लाइट तीन दिन संचालित हो सकेगी। आगरा सिविल एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल अथॉरिटी के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि 25 अक्तूबर से विंटर शेड्यूल शुरू होगा। इससे पहले ही दोनों फ्लाइट के संचालन में बदलाव हो सकता है।





विज्ञापन

विज्ञापन

एक साल में बढ़े करीब 90 हजार यात्री

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 987 निर्धारित आगमन और 987 निर्धारित प्रस्थान वाली उड़ानों का संचालन हुआ। इनसे कुल 2,54,650 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 1,28,423 यात्री आगरा पहुंचे, जबकि 1,26,227 यात्री आगरा से रवाना हुए।





विज्ञापन