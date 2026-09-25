खुशखबर: आगरा से बंगलूरू के लिए प्रतिदिन भर सकेंगे उड़ान, नवीं मुंबई पर भी नया अपड़ेट; शेड्यूल हो रहा जारी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 08:45 AM IST
सार
अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से आगरा से बंगलूरू की फ्लाइट सातों दिन और नवीं मुंबई की फ्लाइट तीन दिन संचालित होने की उम्मीद है। नई उड़ान व्यवस्था से कारोबारियों के साथ पर्यटन, होटल और स्थानीय कारोबार को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी।
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विस्तार
अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से आगरा से बंगलूरू की फ्लाइट सातों दिन और नवीं मुंबई की फ्लाइट तीन दिन संचालित होगी। इससे कारोबारियों को बड़े व्यावसायिक केंद्रों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि पर्यटन, होटल, ट्रैवल और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
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वर्तमान में बंगलूरू की फ्लाइट मंगलवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर पांच दिन संचालित हो रही है। वहीं नवीं मुंबई की फ्लाइट भी मंगलवार और रविवार को चल रही है। अब अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से नवीं मुंबई की फ्लाइट तीन दिन संचालित हो सकेगी। आगरा सिविल एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल अथॉरिटी के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि 25 अक्तूबर से विंटर शेड्यूल शुरू होगा। इससे पहले ही दोनों फ्लाइट के संचालन में बदलाव हो सकता है।
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एक साल में बढ़े करीब 90 हजार यात्री
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 987 निर्धारित आगमन और 987 निर्धारित प्रस्थान वाली उड़ानों का संचालन हुआ। इनसे कुल 2,54,650 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 1,28,423 यात्री आगरा पहुंचे, जबकि 1,26,227 यात्री आगरा से रवाना हुए।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 987 निर्धारित आगमन और 987 निर्धारित प्रस्थान वाली उड़ानों का संचालन हुआ। इनसे कुल 2,54,650 यात्रियों ने सफर किया। इनमें 1,28,423 यात्री आगरा पहुंचे, जबकि 1,26,227 यात्री आगरा से रवाना हुए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 655 निर्धारित आगमन और 655 निर्धारित प्रस्थान वाली उड़ानों से कुल 1,65,233 यात्रियों ने सफर किया था। इनमें 82,257 यात्री आगरा पहुंचे और 82,976 रवाना हुए। इस तरह एक साल में यात्रियों की कुल संख्या 89,417 बढ़ी, जबकि निर्धारित उड़ानों की संख्या 655 से बढ़कर 987 हो गई।