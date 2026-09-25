टूटी पुलिया, सड़क पर खुला चैंबर: स्मार्ट सिटी आगरा की है ये तस्वीर, एक चूक और जा सकती है किसी की भी जान

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शहर की सड़कों पर गड्ढे, टूटी पुलिया और खुले मैनहोल चैंबर हादसों को निरंतर न्योता दे रहे हैं। राजामंडी हो या लोहामंडी, गोबर चौकी हो या ट्रांसयमुना, हर जगह यही हाल है। लापरवाही का आलम यह है कि बीते दिनों राजामंडी बाजार तिराहे पर बाइक सवार दंपती के घायल होने के बाद भी क्षतिग्रस्त चैंबर नहीं बदले गए।

पूरे शहर में 150 से अधिक सीवर मैनहोल और पुलिया टूटी हुई हैं, जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है। ताजगंज क्षेत्र के वार्ड 97 स्थित गोबर चौकी के बाग राजपुर रोड पर एक महीने से सीवर चैंबर टूटा पड़ा है। सड़क के बीचोबीच होने के कारण रात के अंधेरे में दूर से इसका अंदाजा नहीं लगता, जिससे कई बाइक सवार पूर्व में हादसे का शिकार हो चुके हैं।





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क्षेत्रीय निवासी ललित और अमन ने बताया कि पार्षद व संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां दिनभर भारी आवागमन रहता है। इसी रास्ते से पक्की सराय, गोबर चौकी और विभव नगर के लोग गुजरते हैं। अफसरों को हादसे का इंतजार रहता है। ज्यादातर हादसे के बाद ही मरम्मत कार्य कराए जाते हैं। स्थानीय निवासी पप्पू ने बताया कि इस मार्ग से स्कूली बच्चों का भी निकलना होता है, जिनकी साइकिलें कई बार इसमें गिर चुकी हैं, जिससे अभिभावकों में लगातार चिंता बनी हुई है।







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महाप्रबंधक कुमार गौरव ने कहा कि सीवर मैनहोल के क्षतिग्रस्त होने पर जोनवार रिपोर्ट मांगी गई है। इन सभी जगहों पर अभियान चलाकर मैनहोल के ढक्कन रखवाने के साथ मरम्मत कराई जाएगी।







