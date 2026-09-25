गंगा नहीं मिल रहा गंदा जल: गोकुल पुरा में आया ऐसा पानी, जो पीने लायक नहीं; बागराजपुर में बूंद-बूंद को तरसे लोग

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बाग राजपुर निवासी शेखर और राम कुमार ने बताया कि गोबर चौकी में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत पर जलकल कर्मचारियों ने पानी के कनेक्शन काट दिए। कुछ लाइनें बंद कर दीं। इससे दो से तीन दिन से पानी का संकट है। टिल्लू, रेहान और तौसीफ ने बताया कि रोजमर्रा के काम के लिए पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूंद-बूंद के लिए वह तरस रहे हैं। जलकल विभाग से टैंकर मंगवाए, लेकिन यह नाकाफी हैं। टैंकर आते ही पानी की मारामारी मच रही है। टंकी तक पहुंचाने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ रहा है। विज्ञापन



बृहस्पतिवार को काटे सात अवैध कनेक्शन

जलकल विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को अभियान चलाकर गोकुलपुरा, कंस गेट क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत पर 7 कनेक्शन काट दिए। यह सभी लाइनें नालियों से होकर निकल रही थीं। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि गोकुलपुरा, मंसा देवी, बल्का बस्ती, कंसगेट, राजामंडी, बाड़ा चरन सिंह और अशोक नगर में पानी की जांच करा रहे हैं। इन सभी जगहों पर गंदे पानी से होकर जो लाइनें निकल रही हैं, उनमें अवैध कनेक्शन हटाए जाएंगे। विज्ञापन विज्ञापन

बाग राजपुर निवासी शेखर और राम कुमार ने बताया कि गोबर चौकी में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत पर जलकल कर्मचारियों ने पानी के कनेक्शन काट दिए। कुछ लाइनें बंद कर दीं। इससे दो से तीन दिन से पानी का संकट है। टिल्लू, रेहान और तौसीफ ने बताया कि रोजमर्रा के काम के लिए पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूंद-बूंद के लिए वह तरस रहे हैं। जलकल विभाग से टैंकर मंगवाए, लेकिन यह नाकाफी हैं। टैंकर आते ही पानी की मारामारी मच रही है। टंकी तक पहुंचाने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ रहा है।जलकल विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को अभियान चलाकर गोकुलपुरा, कंस गेट क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत पर 7 कनेक्शन काट दिए। यह सभी लाइनें नालियों से होकर निकल रही थीं। जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि गोकुलपुरा, मंसा देवी, बल्का बस्ती, कंसगेट, राजामंडी, बाड़ा चरन सिंह और अशोक नगर में पानी की जांच करा रहे हैं। इन सभी जगहों पर गंदे पानी से होकर जो लाइनें निकल रही हैं, उनमें अवैध कनेक्शन हटाए जाएंगे।

वार्ड 97 के बाग राजपुर-पक्की सराय मार्ग पर पहले गंदे पानी की आपूर्ति हो रही थी। लोगों ने शिकायत की तो जलकल विभाग ने पक्की सराय मोड़ स्थित ज्ञान भारती स्कूल के पास पेयजल लाइन काट दी। अब यहां दो दिन से पानी नहीं पहुंच रहा। बाग राजपुर में लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस गए। वहीं गोकुलपुरा क्षेत्र में जलकल की टीम ने जलापूर्ति की जांच की और नालियों से निकल रही पानी की 7 लाइनों को काट दिया। यह अवैध कनेक्शन थे, जो नालियों के बीच से होकर निकल रहे थे। लीकेज के कारण इन्हीं से गंदा पानी पहुंच रहा है।