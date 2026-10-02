{"_id":"6abf678cd8143751860e3319","slug":"video-students-pay-tribute-to-mahatma-gandhi-and-lal-bahadur-shastri-on-their-birth-anniversaries-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर विद्यार्थियों ने दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। अटल आवासीय विद्यालय कोरई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्या सुनीता वशिष्ठ, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। संगीत शिक्षक दुर्गेश कुमार के निर्देशन में विद्यार्थियों ने भावपूर्ण ढंग से ‘रघुपति राघव राजा राम’ रामधुन प्रस्तुत की। इस दौरान विद्यालय परिसर गांधी और शास्त्री के जयकारों से गूंज उठा। प्रधानाचार्या सुनीता वशिष्ठ ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से सत्य और अहिंसा तथा लाल बहादुर शास्त्री से सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से दोनों महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वही नगर पालिका अध्यक्ष शबनम मोहम्मद इस्लाम एवं सभासद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का उमेश श्रद्धांजलि दी पालिका परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर मलयार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन सीसीए प्रभारी एवं वरिष्ठतम शिक्षक साजिद अहमद के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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