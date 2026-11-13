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VIDEO: जमीन के झगड़े में पथराव, फिर परचून की दुकान में लगा दी आग; गांव में मची अफरातफरी

Dhirendra Singh

Updated Fri, 13 Nov 2026 10:49 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 10:49 AM IST







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बाह के फरैरा गांव में बृहस्पतिवार दोपहर को जमीन और संपत्ति के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ और एक परचून की दुकान में आग लगा दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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