{"_id":"6aa0134dd557c61a2004fd9e","slug":"video-speeding-pickup-hits-motorcycle-woman-dies-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के सीकरी-खानुआ मार्ग पर सिरौली गांव के पास सुबह तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उनका बेटा घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के नगला फद्दी निवासी जोगेंद्र सिंह पुत्र गोपीचंद मंगलवार की सुबह करीब 5:45 बजे बाइक से अपनी मां रामढकेली को लेकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। वह सीकरी-खानुआ मार्ग पर सिरौली गांव से पहले पहुंचे थे। इसी दौरान सीकरी की ओर से आ रही पिकअप के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जोगेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनकी मां को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव को आगरा मोर्चरी में रखवाया है। जोगेंद्र सिंह की तहरीर पर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें