VIDEO: आगरा मंडल सीनियर पुरुष हॉकी टीम के चयन ट्रायल 2 सितंबर को

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खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के तत्वावधान में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 6 से 11 सितंबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाली प्रदेशीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन एवं परीक्षण 2 सितंबर को सुबह 11 बजे से तथा मंडल स्तरीय चयन एवं परीक्षण 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा के हॉकी मैदान पर होगा। इन चयन परीक्षणों में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंडल स्तर पर चयनित टीम प्रदेशीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जाएगी।

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