VIDEO: बालिका का बनाया अश्लील वीडियो, परिवार को दी जान से मारने की धमकी; एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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फतेहपुर सीकरी के थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बच्ची का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां के अनुसार उसकी 12 वर्षीय पुत्री 25 जुलाई को सुबह करीब आठ बजे गांव में स्थित शनिदेव मंदिर पर पूजा करने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही गोपाल और भरत ने बच्ची का वीडियो बना लिया। आरोप है कि 27 और 28 जुलाई को भरत व गोपाल ने उक्त वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजनों ने आरोपियों के परिवार से शिकायत की। इसके बाद आरोपियों के परिजनों समेत कई लोगों ने पीड़िता के घर पहुंचकर गाली-गलौज की और मारपीट का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।

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