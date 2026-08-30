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होटल बुला मांगे एक लाख, मना करने पर पति ने पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी शिक्षिका को मारा चाकू

आगरा ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 09:32 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 09:32 PM IST







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राष्ट्रीय स्तर की पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी और शिक्षिका ने पति पर होटल में बुलाकर हत्या के प्रयास समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पति शराब और गांजे का नशा करता है और आए दिन उसके साथ बच्चों से मारपीट व गाली-गलौज करता है। थाना एकता पुलिस ने 29 अगस्त को पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। ... और पढ़ें

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