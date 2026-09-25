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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Huge Crowd Gathers in Fatehabad Village Ahead of MLA Chhote Lal Verma’s Last Rites

VIDEO: भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन, अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब; गांव में जुटी भीड़

Fri, 25 Sep 2026 11:31 AM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:31 AM IST
Huge Crowd Gathers in Fatehabad Village Ahead of MLA Chhote Lal Verma’s Last Rites
फतेहाबाद के नगला देव हंस गांव में विधायक छोटे लाल वर्मा के शव पहुंचने से पहले ही अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। गांव में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और सभी विधायक के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
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