VIDEO: घर में तोड़फोड़, नकदी-जेवर चोरी

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बाह। बासौनी के गुंगावली गांव में हुई लड़ाई में नामजदगी के बाद परिवार घर गांव से भाग गया था। वापस लौटने पर घर में सामान की तोड़फोड़ एवं नकदी, जेवर चोरी किए जाने का मंजर देख कर परिवार के होश उड़ गए। पुलिस ने अज्ञात के प्राथमिकी दर्ज की है।

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