{"_id":"6abf6ecb738c3ee9450f5629","slug":"video-ganga-water-supply-starts-at-agra-college-students-and-staff-get-relief-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा कॉलेज में गंगाजल की आपूर्ति हुई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा कॉलेज में गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो गई है। यहां लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई थी। बीते दिनों पाइप लाइन भी बिछा दी गई थी। अब पानी की आपूर्ति होने से स्टाफ, छात्र और अन्य को राहत मिलेगी। प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने बताया कि पाइपलाइन डालने के बाद गंगाजल आना शुरू हो गया है। इससे आवासीय, लैब समेत अन्य कार्य के लिए पानी की कमी नहीं होगी। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा है।

... और पढ़ें