VIDEO: दशलक्षण पर्व का पांचवां दिन, सत्य आचरण का दिया संदेश

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आगरा के बाह में दशलक्षण पर्व के पांचवें दिन रविवार को उत्तम सत्य धर्म का उत्सव मनाया गया। अभिषेक, पूजन एवं शांतिधारा के बाद हुए विधान में आचार्य रोहित शास्त्री ने सत्य वचन बोलने और जीवन में सच्चे आचरण को अपनाने का संदेश दिया। पूजन के दौरान मंदिर वेदमंत्रों से गूंज उठा, श्रद्धालु आस्था से अभिभूत रहे।

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