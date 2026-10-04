{"_id":"6ac214c6c9374604a70e0be1","slug":"video-farmer-semi-naked-body-found-in-field-police-investigating-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खेत में मिली किसान की अर्धनग्न लाश, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहपुर सीकरी में रविवार सुबह रसूलपुर गांव में खेत पर रखवाली के लिए गए 25 वर्षीय किसान का शव संदिग्ध अवस्था में अर्धनग्न पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर जलने के व चोट के निशान भी पाए गए हैं। माैके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्राम रसूलपुर निवासी बाबूलाल का 25 वर्षीय पुत्र सुभाष चंद्र शनिवार रात्रि अपने खेत पर हो रही सब्जी की फसल की रखवाली के लिए गया था। वहीं पर बनी झोपड़ी में सोता था। रविवार सुबह जब उसका बड़ा भाई गोविंद खेत पर गया तो खेत पर ही एक स्थान पर उसे सुभाष का अर्धनग्न शव पड़ा मिला। सुभाष के शरीर पर जलने के बाद चोट के निशान भी पाए गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का कहना है कि युवक की माैत संदिग्ध अवस्था में हुई है। इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए।

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